ما جديد جريمة الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته في مصر؟

أصدر القضاء المصري اليوم السبت قرارا بتأجيل محاكمة متهمة بقتل ابنها (5 أعوام) وتقطيع جثته وأكلها بعد طبخها.

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وحددت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، جلسة يوم الاثنين المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات على خلفية اتهام الأم بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء وانتزاع اللحم عن العظم وإذابة الأحشاء وبعض الأشلاء وطهيها، لإخفاء معالمها وأكل أجزاء منها في منزلها بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.وأفاد موقع "مصر تايمز" أن المتهمة هناء محمد حسن المعروفة بـ"سيدة فاقوس" كانت حاضرة اليوم في محكمة جنايات الزقازيق.وشهد محيط المحكمة حالة من الاستنفار والتشديدات الأمنية بالتزامن مع وقائع أولى جلسات محاكمة "سيدة فاقوس".وأفادت المتهمة خلال التحقيقات بأنها قتلت ابنها لرغبتها في الاستحواذ عليه ومنع مطلقها وذويه من الاختلاط به أو ملاحقته بحق رؤيته. (روسيا اليوم)