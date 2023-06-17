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عربي-دولي

رئيسي استقبل وزير الخارجية السعودي وبحثا في المستجدات الاقليمية والدولية

Lebanon 24
17-06-2023 | 13:55
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استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" انه في بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية السعودي "تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، فيما حمله رئيسي "تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه".
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وجرى خلال اللقاء، "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".
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