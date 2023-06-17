الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً باستضافة 1300 حاج وحاجة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم، لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ.

الأمر الملكي للملك سلمان يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين"، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أمر الملك سلمان يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.



وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة في تمكين الآف المسلمين في مختلف قارات العالم من الحج ووفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والمتميزة، هي بادرة سنوية كريمة.



ولفت الوزير إلى أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة ممن لم يسبق لهم الحج.



وكان الملك سلمان قد أصدر السبت الماضي، أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين لأداء فريضة الحج.





وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج السعودية أن أعداد ضيوف الرحمن هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا. (روسيا اليوم)