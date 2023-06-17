لماذا تم تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية ايران والسعودية؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، بسبب مشكلة فنية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني، إن التكهنات الإعلامية بشأن تغيير مكان المؤتمر الصحفي بين الوزيرين لا أساس لها من الصحة.وأكد أن المشكلة الفنية كان السبب وراء عدم عقد الاجتماع في المكان المحدد مسبقا.هذا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على أسئلة الصحفيين حول نتائج المباحثات بين وزيري خارجية إيران والسعودية، إن المباحثات جرت في أجواء جيدة جدا وإيجابية وبناءة، وتمت خلالها مناقشة مختلف القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وتم تبادل الآراء بشأنها. (روسيا اليوم)