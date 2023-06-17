Advertisement

عربي-دولي

لماذا تم تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية ايران والسعودية؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1078589-638226368002149971.jpg
Doc-P-1078589-638226368002149971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، بسبب مشكلة فنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني، إن التكهنات الإعلامية بشأن تغيير مكان المؤتمر الصحفي بين الوزيرين لا أساس لها من الصحة.
Advertisement

وأكد أن المشكلة الفنية كان السبب وراء عدم عقد الاجتماع في المكان المحدد مسبقا.


هذا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على أسئلة الصحفيين حول نتائج المباحثات بين وزيري خارجية إيران والسعودية، إن المباحثات جرت في أجواء جيدة جدا وإيجابية وبناءة، وتمت خلالها مناقشة مختلف القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وتم تبادل الآراء بشأنها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2023-06-17
16:30 | 2023-06-17
16:19 | 2023-06-17
16:09 | 2023-06-17
16:00 | 2023-06-17
15:44 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website