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عربي-دولي

مدبولي لبوتين: دول إفريقيا مستمرة بمهمتها لحل أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
17-06-2023 | 15:24
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدول الإفريقية ستستمر في مهمتها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبر مدبولي، خلال لقاء زعماء أفارقة مع بوتين في سان بطرسبرغ، أن "وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، سيمهد الطريق أمام مفاوضات جدية بين البلدين"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
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والتقى بوتين السبت مجموعة من قادة الدول الإفريقية الذين سافروا إلى روسيا في "مهمة سلام"، بعد يوم من زيارتهم إلى أوكرانيا.

وكان 7 زعماء أفارقة، رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا وجزر القمر ورئيس الوزراء المصري ومبعوثان بارزان من جمهورية الكونغو وأوغندا، زاروا أوكرانيا، الجمعة، في محاولة للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.
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