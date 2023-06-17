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عربي-دولي
عائلة تستغني عن "كنز" بـ1.7 مليون دولار.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
17-06-2023
|
16:19
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بعد العثور على كنز من 800 ألف بنس معدني في قبو منزل عائلي قديم، شرع زوجان في البحث عن بنس واحد تبلغ قيمته اليوم 1.7 مليون دولار، لكنهما استسلما بعد ساعة واحدة وأدرجا العملات للبيع بالكامل مقابل 25 ألف.
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وكان جون رييس وزوجته يقومان بإخلاء منزل العائلة القديم في لوس أنجلوس، حين عثرا على في القبو على حوالي 800 ألف بنس نحاسي مخبأة، تعود إلى والد زوجة رييس قبل وفاته، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة خفضت محتوى النحاس في بنساتها في الثمانينيات، مما دفع والد زوجة رييس إلى حفظ العملات المعدنية القديمة، لاعتقاده أنها ستصبح ذات قيمة يوما ما.
وأكد الزوجان أن كمية النقود المخبأة كانت كبيرة، لدرجة أن الأمر استغرق يوما كاملا لإزالتها من القبو.
وبعد العثور على هذا "الكنز"، اتصل رييس بأقرب فرع لبنك "ويلز فارغو" لمعرفة ما إذا كان يريد الحصول على هذه البنسات، لكن المديرة قال إنه لا توجد مساحة كافية في الخزنة.
وعند سماعها عن حجم الكنز، قالت مديرة البنك إنه على الزوجين إجراء مسح للعملات المعدنية، حيث "من المحتمل أن يكون هناك بنس واحد بقيمة أكثر من مليون دولار".
ويمكن أن تصل قيمة بعض "بنسات لينكولن" التي كانت بحالة جيدة وصكت عام 1971 إلى ألف دولار، في حين أن البنسات النادرة الأقدم قد تصل قيمتها إلى 1.7 مليون دولار.
وفور سماعه بذلك، قام رييس ببعض الأبحاث وقرر العثور على مثل هذا الكنز، لكن وفقا للصحيفة الأميركية فإن الأسرة استسلمت بعد ساعة من البحث في حوالي 300 بنس، وعرضت كل العملات للبيع مقابل 25 ألف دولار.
وقال رييس: "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما كنا نبحث عنه".
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