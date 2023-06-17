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عربي-دولي

إصابة 7 أشخاص إثر حريق اندلع بمنطادهم في سويسرا

Lebanon 24
17-06-2023 | 16:30
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أصيب 7 أشخاص جراء اشتعال منطادهم أثناء إقلاعه من قرية وسط سويسرا صباح اليوم السبت.

ووفقا للسلطات في كانتون تسوغ السويسرية، وقع الحادث في قرية هوينبيرغ جنوب غربي مدينة زيورخ، وكان على متن المنطاد أربع سيدات وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و62 عاما.
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وأشارت إلى أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما يعاني الباقون من إصابات طفيفة.

وتم نقل المصابين للمستشفى من قبل الطوارئ وبعض المتطوعين المحليين، ولم يكشف بعد سبب الحريق. (روسيا اليوم)

 
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