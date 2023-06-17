اعتقال منفذ هجوم الطعن في نوتنغهام

أمرت المحكمة خلال جلسة الاستماع الأولى اليوم السبت، بحبس منفذ هجوم الطعن الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في نوتنغهام وسط إنكلترا مؤخرا.



وعرّف الرجل الذي يدعى فالدو كالوكاني، عن نفسه أمام قاضي محكمة نوتنغهام باسم آدم مينديز، مؤكدا أنه مشرّد.

Advertisement

وخلال الجلسة لم يتم سؤاله عمّا إذا كان يعترف بالتهم الموجهة إليه أم لا، في حين وجّهت الشرطة يوم الجمعة إلى الطالب السابق في جامعة نوتنغهام تهمة ارتكاب ثلاث جرائم قتل وثلاث محاولات قتل، دون أن تذكر في التهم وجود دافع إرهابي.

وقُتل طالبان بعمر الـ19 وموظّف في مدرسة عمره 65 من العمر، طعنا في الهجوم الذي وقع صباح الثلاثاء وأدى إلى إغلاق وسط المدينة لساعات طويلة.



كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بعد أن صدمتهم شاحنة صغيرة حدّد مكانها بعيد ذلك على مسافة تزيد عن كيلومتر وقبضت الشرطة فيها على المشتبه به. (روسيا اليوم)