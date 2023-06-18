خطة السلام الإفريقية لأزمة أوكرانيا.. هكذا ردّت موسكو عليها

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رفضت خطة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية بمجملها من جانب كييف، في حين صدرت عن مسؤولين روس تصريحات تشير إلى صعوبة تقبلها أيضا.ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "من الصعب تحقيقها".وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بالخطة التي عرض رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا نقاطها العشر، وإن روسيا ستواصل الحوار مع الدول الإفريقية.وأضاف لافروف أن القادة الأفارقة لم ينقلوا أي رسالة من الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إلى بوتين.وقدم بوتين أمس السبت للقادة الأفارقة الذين جاءوا للتوسط لحل الصراع الأوكراني، قائمة بالأسباب التي تجعله يعتقد أن معظم مقترحاتهم لا تستند لأسس سليمة.وأكد بوتين التزام روسيا تجاه القارة الإفريقية في مستهل محادثات أمس السبت مع ممثلي السنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وجزر القمر وجنوب إفريقيا في قصر قسطنطين.ولكن بعد عروض قدمها زعماء جزر القمر والسنغال وجنوب إفريقيا، تدخل للطعن في افتراضات خطتهم قبل أن يواصل باقي زعماء وممثلي الدول حديثهم.وشدد بوتين على أن من بدأ الصراع هما كييف والغرب قبل وقت طويل من إرسال روسيا قواتها المسلحة عبر الحدود إلى أوكرانيا في فبراير من العام الماضيوذكرت روسيا مرارا أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة"، وهي تعني بذلك إعلانها ضم خمس مناطق أوكرانية تدير أربعا منها جزئيا.وكان القادة الأفارقة يسعون للاتفاق على سلسلة من "إجراءات بناء الثقة" حتى مع بدء أوكرانيا الأسبوع الماضي هجوما مضادا لطرد القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها.وسبق للرئيس الأوكراني أن صرّح بعد لقائه بالقادة الأفارقة في كييف يوم الجمعة الماضي إن محادثات السلام مع روسيا "لن تكون ممكنة إلا بعد أن تسحب موسكو قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة"، وهو ما تقول روسيا إنه لا يمكن التفاوض حوله.(سكاي نيوز)