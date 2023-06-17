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عربي-دولي
بعض الخدمات تعطلت.. "مايكروسوفت" تكشف السبب
Lebanon 24
17-06-2023
|
23:36
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أعلنت شركة مايكروسوفت ان الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.
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وأضافت الشركة في تدوينة "بدءا من أوائل حزيران 2023، رصدت مايكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات".
وأوضحت مايكروسوفت أنها فتحت تحقيقا وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم "ستورم-1359" بعد أن حددت موضع التهديد.
ولم ترد مايكروسوفت بعد على طلب من رويترز للتعليق على ما إذا كانت الشركة حددت الجهة أو الطرف المسؤول عن الهجوم.
وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.
وظلت مجموعة برامج مايكروسوفت 365 بما في ذلك تيمز وأوتلوك معطلة لأكثر من ساعتين بالنسبة لآلاف المستخدمين في الخامس من حزيران وتكرر ذلك لفترة وجيزة في صباح اليوم التالي.
يُذكر أن هذا كان رابع انقطاع من نوعه لمايكروسوفت خلال عام.(سكاي نيوز)
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