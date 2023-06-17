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عربي-دولي

أول زيارة بعهد بايدن.. بلينكن يصل الصين في زيارة ليومين

Lebanon 24
17-06-2023 | 23:45
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين في زيارة تستمر يومين، هي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ خمس سنوات وسط فتور بالعلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
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وبعد تأجيل الزيارة في شباط بسبب تحليق ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأميركيي، أصبح بلينكن أكبر مسؤول حكومي أميركي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021.

وقالت مصادر إن بلينكن سيعقد اجتماعات في الصين يومي الأحد والإثنين، وقد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وتتعدد نقاط الخلاف بين القوتين اللتين تخوضان منافسة شرسة، من أزمة تايوان مرورا بالمطالبات الإقليمية الصينية في بحر الصين الجنوبي، وصولا إلى معركة الرقائق الإلكترونية.


وكان قد أعلن بلينكن في وقت سابق أن أحد أهداف زيارته للصين هو "تجنب الحسابات الخاطئة" مع بكين، في موازاة السعي إلى مساحات تفاهم.

وصرّح بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن إلى الصين أن الزيارة تهدف إلى "فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول، وتجنب الحسابات الخاطئة". (سكاي نيوز)
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