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3 قتلى بينهم عسكريان بتحطم طائرة خفيفة جنوب فرنسا

Lebanon 24
17-06-2023 | 23:55
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لقي ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان مصرعهم أمس السبت، بتحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية جنوب فرنسا، حسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية.
وقال النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو لوكالة "فرانس برس" إنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.
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وتوجه محققون جنائيون وشرعيون إلى مكان الحادث.

وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي أن اثنين من الضحايا الثلاثة عسكريان يعملان في قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثاني القريبة من مكان الحادث.

وذكرت الحماية المدنية في وقت سابق أنها تلقت نداء بشأن حادث طائرة أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي المحيط تم إخماده بسرعة، مؤكدة أنه تم تحديد مكان الطائرات بمساعدة مروحيات إطفاء. (روسيا اليوم)
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