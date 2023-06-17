إعصار مدمر في البرازيل.. قتلى ومفقودون وفيديوهات توثق غضب الطبيعة

أعلنت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول بجنوب البرازيل ان 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضرب إعصار خارج المدار المنطقة يوم الجمعة الماضي.



وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وإن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

Meu Rio Grande do Sul 😞😢 pic.twitter.com/7WV2Bmnbn3 — Maria P (@damadanoite14) June 16, 2023 Advertisement

وكانت بلدة كارا التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررا على مسار الإعصار.



وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي الذي زار المنطقة "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في كارا. من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد‭ ‬المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة".

Rio Grande do Sul, Brasil



Un ciclón tropical en el Atlántico Sur está dejando fuertes lluvias en la costa norte de Rio Grande do Sul. Imágenes del Morro do Chapéu, en Três Forquilhas.



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ولجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.