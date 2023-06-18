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إقتصاد

دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-06-2023 | 00:20
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ذكرت شبكة "سي ان ان" ان إيرلندا تسعى إلى دفع المال لمن يرغب في الانتقال إليها للعيش في منزل بإحدى جزرها.

وقالت الشبكة إن البلاد ستدفع 90 ألف دولار للراغبين في الانتقال إلى منزل جزيرة جميل للعيش في حياة ريفية شاعرية بعيدا عن فوضى وصخب الحياة الحديثة.
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وأعلنت إيرلندا للتو عن خطة لتنشيط أكثر من 20 جزيرة شاعرية تقع قبالة ساحلها الغربي، بما في ذلك جزيرة أخيل، التي ظهرت مناظرها الطبيعية الخلابة من فيلم هوليوود "The Banshees of Inisherin"، بالإضافة إلى جزر Gaeltacht العشر الناطقة باللغة الإيرلندية.

وسيتم قريبا تقديم منح متزايدة تصل إلى 84 ألف يورو (حوالي 92 ألف دولار) للأشخاص الراغبين في تجديد المنازل الشاغرة أو المهجورة للعيش فيها.

وتنقل الشبكة أنه يجب أن يدرك سكان الجزر المحتملون أنه على الرغم من عدم تواجد قيود على من يمكنه شراء العقارات في ايرلندا، فإن امتلاك مكان لا يضمن لك الحق في العيش هناك. (الحرة)


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