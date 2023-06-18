بعد أيام على وفاة السائح الروسي.. ظهور أسماك قرش مجدداً في مصر فما القصة؟

كشفت مصر تفاصيل ما تردد عن ظهور أسماك قرش برفقة صيادين في مياه البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية.





وفي بيان لها، قالت محافظة الإسكندرية، إن صورا انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس بالإسكندرية، ما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.

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خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية بحسب البيان، أكدوا أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثاً، وهو من نوع "ماكو" ذي الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus ولا يمثل أي خطورة على المنطقة .





وأضافت أن خبراء معهد علوم البحار والمصايد نفوا ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس التي تعد مياهها مياها مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضا يمنع من دخوله، موضحة أن الصياد قام برمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كلم من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

وبحسب الخبراء، فإن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة، ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، مشيرين إلى أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيا، وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.





وكانت صور متداولة لصيادين مصريين مع أسماك قرش في منطقة الماكس بالبحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية شمال مصر قد أثارت ضجة كبيرة.



وتداول رواد التواصل صورا للصيادين ممسكين بأسماك قرش صغيرة تمكنوا من اصطيادها خلال رحلة صيد بالقرب من شواطئ الإسكندرية ما أثار رعبا، خاصة أن الواقعة تأتي بعد أيام من التهام سمكة قرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر.



ونفت السلطات بشكل عاجل وجود أسماك قرش في الإسكندرية، حيث قال محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه جرى التواصل مع شيوخ الصيادين والغطاسين والمختصين الذين أكدوا عدم وجود تلك الأسماك على الشواطئ، وأنها توجد بالبحر المتوسط بشكل عام وبعيداً جدًّا عن الشواطئ. (العربية)