الدخان الأسود يتصاعد من طابقين.. اندلاع حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصاً (فيديو)

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في خفر السواحل، أن حريقا شبّ في عبارة فلبينية تقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها، اليوم الأحد.



وأضافت أنه جرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل، لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان الأسود تتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة "إسبيرانزا ستار" حيث استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.