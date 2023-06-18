فيديو لبوتين يُحدث زوبعة.. لوّح بورقة تكشف سر انسحاب الروس من كييف!

انتشرت خلال الساعات الماضية لقطات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه أمس السبت، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة في سان بطرسبيرغ بشمال غرب روسيا.



وتناقل العديد من الصحافيين الروس والمؤثرين على تلغرام، فيديو لبوتين، مؤكدين أنه كشف ما دار من مفاوضات مع أوكرانيا العام الماضي في تركيا، وقلب بالتالي رواية أوكرانيا رأسا على عقب.



وأشاروا إلى أن الرئيس الروسي تحدث في الاجتماع عن تلك المفاوضات التي أدت إلى انسحاب قوات بلاده من مناطق كييف وسومي وتشرنيغو، بما ينفي الرواية التي قدمتها أوكرانيا لهذا الانسحاب في حينه.



بوتين يعرض الوثيقة!

وظهر سيد الكرملين أمس ملوحاً بورقة أمام الزعماء الأفارقة في اجتماعهم بسان بطرسبيرغ، كاشفاً لأول مرة ما وصفها بـ"وثيقة المفاوضات" التي جرت بين بلاده وكييف، ومؤكداً أن روسيا لم تتعهد بالحفاظ عليها طي الكتمان، إلا أنها لم تنشرها سابقاً.



كما أوضح أن البلدين وافقا من حيث المبدأ على مسودة الاتفاقية في ربيع 2022 في اسطنبول، لكن كييف رفضت بعد ذلك التوقيع عليها، إثر انسحاب القوات الروسية طوعاً تنفيذا لجزء من الصفقة.



ونشر العديد من الصحافيين الروس صفحة كشفت عنوان الوثيقة التي وافق عليها الجانبان مؤقتا بعنوان "معاهدة الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا".

🇷🇺🇺🇦Video of Putin speaking about the negotiations with Ukraine in Turkey showing to the African leaders the signed documents with Ukraine, which led to the withdrawal of Russian troops from the Kiev, Sumy and Chernigov regions.https://t.co/EjDV7wGb3H pic.twitter.com/754qcUiyfK — Sinnaig (@Sinnaig) June 17, 2023 Advertisement

كما أكدوا أن تلك الوثيقة تضرب بعرض الحائط الرواية التي دأب المسؤولون الأوكران على تقديمها، ومفادها "تقهقر" القوات الروسية في رحلتهم نحو الدخول إلى كييف العام الماضي، وانسحابهم لاحقا.



كذلك، اعتبروا أنها تعرّي كييف التي حمّلت مرارا موسكو مسؤولية رفض التفاوض أو عرقلة الحوار.



يشار إلى أن وفد الوساطة الإفريقية كان دعا، أمس السبت، أمام الرئيس الروسي إلى إنهاء "الحرب" التي دخلت سنتها الثانية، مقدّما مقترحات جديدة للسلام.



إلا أن موسكو التي أكدت استعدادها الدائم للحوار والتفاوض، اعتبرت أن تلك المقترحات "يصعب جدا تنفيذها"، وذلك غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المبادرة الدبلوماسية الجديدة لوضع حد للنزاع.(العربية)



