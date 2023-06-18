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عربي-دولي

مشهد لوزير يُثير عاصفة من الجدل.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2023 | 03:21
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أثارت مشاهد لوزير التجارة العراقي، عاصفة من الجدل خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى محافظة كركوك شمال العراق.

فقد ظهر الوزير أثير الغريري وهو ينادي أحد المواطنين، بطريقة وصفت بالفوقية أو غير الحضارية.  

"جيبلي ياه"
إذ ظهر الغريري وهو ينادي أحد المواطنين قائلا: "إيش عندك، تعال تعال يا ابني. عيييب، جيبلي ياه".

وفيما لم يفهم بشكل واضح من الفيديو الذي انتشر بين العراقيين خلال الساعات الماضية، ما الذي طلبه المواطن الكهل، إلا أنه بدا يشتكي من تأخر بعض الدوائر التابعة لوزارة التجارة.
 
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إلا أن تلك اللقطات أثارت حفيظة العديد من العراقيين الذين اعتبروا تصرف الوزير غير حضاري.

فيما رأى آخرون أن الوزير تصرف بشكل عفوي، معتبرين أنه أراد الاستماع مباشرة إلى الرجل المشتكي، وهذا قرار يحسب له وليس عليه!

يشار إلى أن وزير التجارة كان زار كركوك أمس، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري، على عمليات تسويق محصول الحنطة بمراكز الاستلام في المحافظة.

كما أوعز خلال زيارته المفاجئة بتأمين الكوادر والفاحصين وإجراء مناقلات لاستيعاب المسوقين وإنجاح الموسم التسويقي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.(العربية)

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