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عربي-دولي

الهجوم المضاد يحصد أهدافا روسية.. هذا ما دمرته القوات الأوكرانية

Lebanon 24
18-06-2023 | 03:33
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أعلن ‬المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي براتشوك اليوم الأحد ان القوات الأوكرانية دمرت مخزن ذخيرة "مهما" بالقرب من مدينة هينيتشيسك الساحلية في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وأضاف براتشوك في رسالة بالفيديو صباح الأحد: "قواتنا المسلحة وجهت ضربة قوية في الصباح، وضربة مدوية جدا، في قرية ريكوف في منطقة هينيتشيسك في المنطقة المحتلة مؤقتا بمنطقة خيرسون".
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وأردف: "كان هناك مخزن ذخيرة مهم جدا، تم تدميره".

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود دخان كثيف في السماء مع دوي أصوات انفجارات.

وتقع ريكوف على بعد نحو 20 كيلومترا من هينيتشيسك، المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا، وسيطرت عليها روسيا في فبراير 2022.

من جهتها، أعلنت القيادة الجوية الأوكرانية إسقاط طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز Ka-52 و 4 طائرات مسيرة من طراز شاهد الإيرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقالت القيادة: نفذ سلاح الجو الأوكراني سلسلة غارات جوية (20 غارة) استهدفت مواقع القوات الروسية، مضيفة أن خطر محتمل لهجمات صاروخية روسية على منطاق دونيتسك وزابوريجيا ما زال قائما.

وبدأت أوكرانيا قبل أيام هجوما مضادا طال الحديث عنه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى لاحتدام القتال على الجبهات الأوكرانية وسط مد وجزر في الخسائر والمكاسب لكلا الطرفين المتنازعين. (سكاي نيوز)


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