مع دخول الهدنة حير التنفيذ: هدوء حذر في الخرطوم.. ولا تحليق للطيران الحربي

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عمّ الهدوء في العاصمة الخرطوم بعيد ساعات على دخول الهدنة القصيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيز التنفيذ في السودان.وأفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الأحد بأن الوضع أصبح هادئا في الخرطوم منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار صباح اليوم.أصوات النار توقفتكما أضاف أن الطيران الحربي لم يعد يحلق فوق مدن الخرطوم الثلاث منذ بدء الهدنةكذلك أشار إلى أن أصوات إطلاق النار في مدينة الأبيض بشمال كردفان توقفت أيضاً.وكانت حدة القصف الجوي تزايدت في اليومين الأخيرين، قبل أن تعلن كل من السعودية والولايات المتحدة الراعيتين للحوار أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، اتفقتا على هدنة جيددة تتد لـ 72 ساعة، من أجل تسهيل مرور السماعدات الانسانية.كما أوضحتا أنّ الطرفين اتّفقا على"وقف التحرّكات والهجمات واستخدام الطائرات الحربيّة أو المسيّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوّات" أثناء فترة وقف النار. كذلك تعهدا بالسماح "بحرّية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء السودان".كذلك أكدتا في بيان بوقت متأخر أمس السبت أنّه في حال عدم التزام الطرفين وقف النار "سيضطر المُسهّلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدّة".عشرات الهدنوسبق أن أعلن خلال الأشهر الماضية عن عشرات الهدن بين الجانبين، إلا أن أيا منهما لم تصمد كويلاً، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات.فيما تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 نيسان الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.(العربية)