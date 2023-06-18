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هروب 25 داعشياً من السجن.. واستنفار شمال سوريا

Lebanon 24
18-06-2023 | 04:28
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استيقظ سكان مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، على خبر فرار سجناء متهمين بالانتماء للتنظيم الإرهابي من أحد السجون في مناطق سيطرة الجيش التركي، جميعهم من جنسيات مختلفة.

25 سجينا
وأكدت مصادر محلية في ريف الحسكة، هروب 25 سجينا ينتمون لداعش من السجن التابع لما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
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كما أشارت إلى أن الهاربين ينتمون لجنسيات مختلفة بينهم سوريون ينحدرون من محافظات شرقي البلاد، كانوا اعتقلوا إثر حملة أمنية قامت بها الفصائل "التركمانية".

وأفادت المصادر أنه لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، وعلى الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة.

يأتي هروب السجناء بعد ساعات من مغادرة نحو 40 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" الذين يحملون الجنسية العراقية بينهم نساء وأطفال، منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الواقعتين تحت سيطرة الجيش التركي، باتجاه داخل الأراضي التركية، عبر المعبر الحدودي في رأس العين.  (العربية)




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