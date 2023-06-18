مسؤولة أميركية رفيعة تزور المنطقة.. وهذا ما ستبحثه

Advertisement

ستزور مسؤولة أميركية رفيعة إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن لمناقشة قضايا مختلفة، بما في ذلك توسيع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولتها التي بدأت 17 حزيران وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته.وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن ليف ستناقش مع القادة السياسيين والعسكريين توسيع نطاق اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتعميقه، بالإضافة إلى كبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار وقضايا ثنائية أخرى.وتأمل الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية خلال العام الجاري، وهي أولوية معلنة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.وفي رام الله، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية مع كبار القادة الفلسطينيين لمناقشة القضايا ذات الأولوية في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني.وخلال زيارتها، ستجتمع ليف مع بعض نشطاء المجتمع المدني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.وتأتي هذه الرحلة في أعقاب تصاعد العنف بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ العام الماضي على خلفية عمليات يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يقول إنها تهدف "لاعتقال مطلوبين".وفي عمّان، تلقي ليف مع مع كبار المسؤولين الأردنيين لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية المشتركة، بحسب بيان الخارجية الأميركية.(الحرة)