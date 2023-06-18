Advertisement

عربي-دولي

مسؤولة أميركية رفيعة تزور المنطقة.. وهذا ما ستبحثه

Lebanon 24
18-06-2023 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1078715-638226857376969990.png
Doc-P-1078715-638226857376969990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستزور مسؤولة أميركية رفيعة إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن لمناقشة قضايا مختلفة، بما في ذلك توسيع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولتها التي بدأت 17 حزيران وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته.
Advertisement

وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن ليف ستناقش مع القادة السياسيين والعسكريين توسيع نطاق اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتعميقه، بالإضافة إلى كبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار وقضايا ثنائية أخرى.

وتأمل الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية خلال العام الجاري، وهي أولوية معلنة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

وفي رام الله، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية مع كبار القادة الفلسطينيين لمناقشة القضايا ذات الأولوية في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني.

وخلال زيارتها، ستجتمع ليف مع بعض نشطاء المجتمع المدني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب تصاعد العنف بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ العام الماضي على خلفية عمليات يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يقول إنها تهدف "لاعتقال مطلوبين".

وفي عمّان، تلقي ليف مع مع كبار المسؤولين الأردنيين لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية المشتركة، بحسب بيان الخارجية الأميركية.(الحرة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:10 | 2023-06-18
06:17 | 2023-06-18
05:30 | 2023-06-18
04:43 | 2023-06-18
04:28 | 2023-06-18
04:17 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website