"إسرائيل" رفضت أمراً يخصّ أوكرانيا.. ما هو؟

قال مسؤولٌ إسرائيلي إنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ رئيس "البنتاغون" لويد أوستن أن إسرائيل لن ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

ووفقاً لموقع "آكسيوس"، فقد التقى غالانت وأوستن على هامش قمة لوزراء دفاع الناتو، وقد طلب الأخير من غالانت زيادة المساعدات لأوكرانيا، وكذلك الاتصال بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

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وبحسب الموقع، فقد وافق غالانت على إجراء محادثة مع ريزنيكوف، لكنه في الوقت نفسه أخبرَ أوستن أنَّ إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وقال المصدر إن "تل أبيب أوضحت لأوستن إلى أي مدى يمكن أن تذهب خصوصاً بشأن أوكرانيا"، مشيراً إلى أن دعم "إسرائيل" للدولة المذكورة لن يتجاوز القدرات الإنسانية والدفاعية، في حين أنّ تتفهّم ذلك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تخطط لإرسال أكثر من 200 دبابة ميركافا تم إيقاف تشغيلها من الأجيال السابقة إلى دولتين، أحدهما في أوروبا.

وتجري تل أبيب المفاوضات على خلفية الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الإسرائيلية بسبب نفاد ترسانات الدول الغربية بعد مساعدة أوكرانيا.

وقال رئيس قسم تصدير الدفاع الإسرائيلي، العميد يائير كولاس، إن الوزارة والقيادة السياسية للبلاد لديهما سياسة "واضحة ومتوازنة" تحظر "توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".