Advertisement

عربي-دولي

أين زالوجني؟.. بوتين يعلق على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني

Lebanon 24
18-06-2023 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1078733-638226911195413725.jpg
Doc-P-1078733-638226911195413725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المراسلين العسكريين في وقت سابق هذا الأسبوع، على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، مرجحا أن يكون خارج أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشره الصحفي بافل زاروبين على قناته في "تلغرام" اليوم الأحد، طرح بوتين سؤالا على المراسلين العسكريين "أين زالوجني؟" ليرد أحدهم "ظننا أنكم أنتم من تعرفون ذلك"، فأجاب بوتين: "أعرف، أعتقد أنني أعرف".
Advertisement

وتابع: "عليكم أن تسألوه هو.. لكن ذلك يتطلب التحول إلى لغة أجنبية. يبدو لي أنه في الخارج. لكن لست متأكدا".

ومنذ أسابيع، توقف زالوجني عن الظهور علنا بعد سلسلة ضربات شنتها القوات المسلحة الروسية على عدد من المنشآت العسكرية في أوكرانيا. 

وأثيرت تساؤلات حول مصير زالوجني ومكان وجوده بعد إعلان الناتو في 10 ايار الماضي أن زالوجني أخطره باستحالة التحدث إلى أعضاء اللجنة العسكرية للحلف حتى عبر الفيديو.

وتحدثت تقارير عن تعرض زالوجني لإصابة خطيرة جعلته عاجزا عن مواصلة أداء مهامه، لكن كييف تنفي ذلك. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-06-18
10:00 | 2023-06-18
09:30 | 2023-06-18
09:14 | 2023-06-18
09:00 | 2023-06-18
08:30 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website