26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قلقٌ كبير في "إسرائيل".. ظاهرة خطيرة تهزّها وقادة الأمن يحذرون!
Lebanon 24
18-06-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتزايد المخاطر الأمنية التي تواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها ما كشفه كبار المسؤولين في نظام الدفاع الإسرائيلي وصناعة الإنترنت الهجومية عن وجود جهات دولية تقوم بـ"سرقة" خبراء الإنترنت الإسرائيليين، من خلال عروض عمل سخية للغاية.
Advertisement
نير دفوري المراسل العسكري لـ"القناة 12"، كشف أن "الأسابيع الأخيرة شهدت بروز ظاهرة تقلق كبار المسؤولين في صناعة الإنترنت الإسرائيلية، حيث أسست وكالة أميركية شركة في إسبانيا لتجنيد خبراء الإنترنت الإسرائيليين بطريقة مذهلة، وقال: "أمام ذلك، نرى وكأنه تم وضع إصبع في عين إسرائيل، لأنه تم تجنيد عدد من هؤلاء الخبراء فعلاً، وحصلوا على الفور على تصريح عمل في إسبانيا، وحزمة نقل سخية للعائلات، ما دفع كبار المسؤولين الأمنيين إلى الإعراب عن قلقهم الحقيقي بشأن الظاهرة التي بدأت تكتسب زخماً".
وفي تقرير له، أضاف دفوري: "إننا أمام خطوة خطيرة لانتزاع المعرفة التقنية من إسرائيل إلى الخارج، ما سيشكل صرخة للأجيال الإسرائيلية المستقبلية، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف هائل بوزارة الحرب، لأنه في غضون بضع سنوات، يمكن أن تتعرض إسرائيل لهجمات إلكترونية في وقت تكون فيه قد تخلت عن خبرائها بسبب افتقارها للحكمة، فالمسؤولون الأمنيون أنفسهم، يعترفون بأن قطاع الإنترنت الهجومي يغرق ويتضاءل بشكل خطير، ما يهدد بالفعل القدرات الإسرائيلية للمنظمات الاستخباراتية".
وأكد أن "التجنيد الهائل لخبراء الإنترنت الإسرائيليين من شركات خارجية سيؤدي إلى هجرة الأدمغة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب عن تصاعد صادراتها العسكرية، وفي جزء منها القدرات الإلكترونية، لاسيما السيبرانية، مع تصاعد الحظر الأميركي على برامج التجسس الإسرائيلية، ومحاربة البنتاغون شركة "NSO" الإسرائيلية، حيث لا ينسى الأميركيون، ولا يغفرون، سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الشركة، خاصة أن أدواتها التجسسية كشفت عن انتهاكات للحريات الفردية وحقوق الإنسان، وحتى اغتيالات حول العالم".
مع هذا، تزداد مخاوف تل أبيب من فقدان قدراتها التقنية النادرة تدريجياً، لا سيما وحدة 8200 الاستخبارية التي تعتمد على قدرة الشركات الإسرائيلية. ووسط ذلك، تزيد المطالبات لرئيس الوزراء ووزير الحرب لوقف ما يصفونه بـ"الانجراف"، وإنقاذ كيان الاحتلال من خطر الهجوم السيبراني القادم.
كيرن مارتسيانو مراسلة "القناة 12"، كشفت أن صناعة الهايتك الإسرائيلية آخذة في الانخفاض بنسبة 79% بالتزامن مع استمرار المناقشات بشأن "الانقلاب القانوني"، ما يزيد في حالة عدم اليقين في الاقتصاد، حيث تكشف البيانات المقدمة في الأيام الأخيرة عن صورة واضحة بشأن أزمة خطيرة محدقة في الهايتك الإسرائيلية. ورغم أن هذا اتجاه عالمي، فإن البيانات تكشف أن "الانقلاب القانوني" يزيد الضرر اللاحق بـ"إسرائيل".
وأضافت في تقرير أن "بيانات "Startup Nation Central" كشفت أن استثمارات الهايتك الإسرائيلية في 2022 بلغت 7 مليارات دولار، وفي النصف الأول من 2023 بلغت مليارا ونصف المليار فقط. ووفقًا لبنك إسرائيل، فإن حصتها النسبية في إجمالي الاستثمارات في العالم آخذة في التقلص. ففي حزيران 2022 استحوذت على 4.1% من العالم بأسره، واليوم يصل الرقم نفسه بالفعل إلى 2.5%، أي أننا أمام ضرر كبير جدًا، لأن إجراءات الحكومة السلبية تركت تأثيرات عدم اليقين للاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة".
آيال فيلدمان مؤسس "Mellonx" ورئيس مجلس إدارة "والدو" القابضة أكد أن "ما يحصل لصناعة الهايتك الإسرائيلية يترك ضررا كبيرا للغاية، وإذا لم تستثمر هذه الشركات في إسرائيل، فإنها ستستثمر في الهند والصين وأوروبا، أما المتضرّر فهي التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، وهذا عار، بدليل رؤية سلوك الشيكل مقابل الدولار".
ويواجه الاحتلال مشكلة في مراكمة نقاط الضعف في أنظمة هواتفه المحمولة وأجهزته الحاسوبية، لهذا السبب فهو يواجه معضلة مع الشركات الأجنبية الخاصة التي تلتقط خبراء الإنترنت الذين يتسرحون من الجيش، ما يعني تقوية أعدائه، لأن بعض الشركات تبيع هذه المعلومات في الخارج، وكلما زادت الشركات السيبرانية الهجومية خارج "إسرائيل"، زادت أهدافها المعرضة للخطر، بدليل أن عشرات الشركات الأمريكية في هذا المجال تم افتتاحها حديثا، والاحتلال يخشى بشدة من تبعات هذه الأزمة الخطيرة مع الأميركيين.
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
10:48 | 2023-06-17
17/06/2023 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
Lebanon 24
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
06:41 | 2023-06-18
18/06/2023 06:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟
Lebanon 24
هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟
03:43 | 2023-06-18
18/06/2023 03:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2023-06-18
لافروف يعلق على قرار ألمانيا اعتبار روسيا التهديد الرئيس لها
10:00 | 2023-06-18
دولة عربيّة ضمن قائمة أكثر الدول تعرضاً لـ"هجمات القرش".. من هي؟
09:30 | 2023-06-18
السيسي يستقبل وفدا سودانيا: الأولوية لوقف نار دائم وبدء الحوار
09:14 | 2023-06-18
عمرها 2800 عاماً.. دولة عربية تستعيد لوحة حجرية مسمارية
09:00 | 2023-06-18
"أزمة أطفال".. وجه آخر للحرب في السودان
08:30 | 2023-06-18
لأول مرة منذ 7 سنوات.. الحجاج اليمنيون يغادرون من مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 17:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 17:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 17:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact