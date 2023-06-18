26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لأول مرة منذ 7 سنوات.. الحجاج اليمنيون يغادرون من مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة
Lebanon 24
18-06-2023
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتياح واستبشار بدا على اليمني سعيد الضالعي الذي وصل مساء أمس السبت إلى مطار صنعاء الدولي في طريقه إلى مدينة جدة السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ.
المرة الأولى التي يتمكن فيها الضالعي منذ سنوات من السفر عبر الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الذي حُرم اليمنيون من السفر عبره، فتضرر المواطنون وخاصة المرضى وكبار السن الذين عانوا كثيرا من تقطع السبل بهم.
Advertisement
واعتبر عبد الوهاب الدرة وزير النقل في صنعاء أن رحلة اليوم خطوة أولى في سياق تطلعهم لفتح كامل لمطار صنعاء الدولي.
وأضاف الدرة -في تصريح للجزيرة نت- إن هناك 3 رحلات أخرى من مطار صنعاء ستلي هذه الرحلة لنقل حوالي 800 مواطن إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح أن كثيرا من حجاج اليمن كانوا يتمنون السفر عبر مطار صنعاء، ولكن كافة الأطراف ماطلت في تنفيذ التفاهمات بفتح مطار صنعاء أمام اليمنيين الذين عانوا السنوات الماضية من السفر برا.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى في صنعاء ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد سابقا الشيخ جبري إبراهيم حسن إن رحلة مطار صنعاء خطوة إيجابية "نباركها ونتمنى أن يكون تفويج الحجاج من صنعاء كما هو التفويج الذي يتم عبر عدن".
وعبر عن الأمل أن يخفف عن الحجاج اليمنيين من وعثاء السفر وهم ضيوف الرحمن، وأن تفتح المنافذ البرية والجوية لسفر الحجاج وكافة المسافرين خاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
10:48 | 2023-06-17
17/06/2023 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
Lebanon 24
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
06:41 | 2023-06-18
18/06/2023 06:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟
Lebanon 24
هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟
03:43 | 2023-06-18
18/06/2023 03:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2023-06-18
لافروف يعلق على قرار ألمانيا اعتبار روسيا التهديد الرئيس لها
10:00 | 2023-06-18
دولة عربيّة ضمن قائمة أكثر الدول تعرضاً لـ"هجمات القرش".. من هي؟
09:30 | 2023-06-18
السيسي يستقبل وفدا سودانيا: الأولوية لوقف نار دائم وبدء الحوار
09:14 | 2023-06-18
عمرها 2800 عاماً.. دولة عربية تستعيد لوحة حجرية مسمارية
09:00 | 2023-06-18
"أزمة أطفال".. وجه آخر للحرب في السودان
08:00 | 2023-06-18
قلقٌ كبير في "إسرائيل".. ظاهرة خطيرة تهزّها وقادة الأمن يحذرون!
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 17:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 17:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 17:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact