لأول مرة منذ 7 سنوات.. الحجاج اليمنيون يغادرون من مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة

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ارتياح واستبشار بدا على اليمني سعيد الضالعي الذي وصل مساء أمس السبت إلى مطار صنعاء الدولي في طريقه إلى مدينة جدة السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ.المرة الأولى التي يتمكن فيها الضالعي منذ سنوات من السفر عبر الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الذي حُرم اليمنيون من السفر عبره، فتضرر المواطنون وخاصة المرضى وكبار السن الذين عانوا كثيرا من تقطع السبل بهم.واعتبر عبد الوهاب الدرة وزير النقل في صنعاء أن رحلة اليوم خطوة أولى في سياق تطلعهم لفتح كامل لمطار صنعاء الدولي.وأضاف الدرة -في تصريح للجزيرة نت- إن هناك 3 رحلات أخرى من مطار صنعاء ستلي هذه الرحلة لنقل حوالي 800 مواطن إلى الأراضي المقدسة.وأوضح أن كثيرا من حجاج اليمن كانوا يتمنون السفر عبر مطار صنعاء، ولكن كافة الأطراف ماطلت في تنفيذ التفاهمات بفتح مطار صنعاء أمام اليمنيين الذين عانوا السنوات الماضية من السفر برا.ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى في صنعاء ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد سابقا الشيخ جبري إبراهيم حسن إن رحلة مطار صنعاء خطوة إيجابية "نباركها ونتمنى أن يكون تفويج الحجاج من صنعاء كما هو التفويج الذي يتم عبر عدن".وعبر عن الأمل أن يخفف عن الحجاج اليمنيين من وعثاء السفر وهم ضيوف الرحمن، وأن تفتح المنافذ البرية والجوية لسفر الحجاج وكافة المسافرين خاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء. (الجزيرة)