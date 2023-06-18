أظهرت دراسة أجراها الباحث "أثاناسيوس سي تسيكليراس" من جامعة سالونيك اليونانية، أن دول الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا من أكثر الدول تعرضاً لهجمات سمك القرش.

وسجلت الولايات المتحدة لوحدها 1215 حالة، بينما سجلت أستراليا 315 حالة، وجنوب أفريقيا 202 حالة، وضمت القائمة دولة عربية واحدة وهي مصر في المرتبة الـ11 عالمياً.



وفي ما يلي قائمة بأعداد الهجمات التي وقعت في أكثر الدول تعرضاً لهجمات القرش:

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1- الولايات المتحدة:

- عدد الهجمات: 1215

2- أستراليا:

- عدد الهجمات: 315

3- جنوب أفريقيا:

- عدد الهجمات: 202

4- البرازيل:

- عدد الهجمات: 88

5- نيوزيلندا:

- عدد الهجمات: 42

6- جزر ماسكارين:

- عدد الهجمات: 41

7- المكسيك:

- عدد الهجمات: 33

8- بابوا غينيا الجديدة:

- عدد الهجمات: 32

9- جزر البهاما:

- عدد الهجمات: 24

10- جزر فيجي:

- عدد الهجمات: 20

11- مصر:

- عدد الهجمات: 14

12- هونغ كونغ:

- عدد الهجمات: 13

13- إكوادور:

- عدد الهجمات: 11

14- كاليدونيا الجديدة:

- عدد الهجمات: 10