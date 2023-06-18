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عربي-دولي
القبض على مسلح احتجز رهائن في بنك بعاصمة كازاخستان وتحرير جميع الرهائن
Lebanon 24
18-06-2023
|
11:00
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ألقت القوات الخاصة القبض على مسلح احتجز رهائن في أحد فروع بنك "قزوين" في أستانا عاصمة كازاخستان في وقت سابق اليوم الأحد، وحررت جميع الرهائن دون أن يصاب أحد بأذى.
في وقت سابق، أفادت داخلية كازاخستان بأن مسلحا احتجز رهائن في فرع بنك "قزوين" في وسط أستانا. وبدأت الشرطة تتفاوض مع المسلح، فيما أكد البنك أنه ما من زبائن داخل الفرع الذي تحصن فيه المهاجم، وإنما فيه موظفون فقط.
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وبعد ذلك اقتحمت القوات الخاصة المبنى، وألقت القبض على المسلح وحررت أربعة رهائن دون أن يصاب أحد بأذى، حسبما أكدت الداخلية في بيان لها، مشيرة إلى أن عملية الاقتحام نفذتها قوات "أرلان" الخاصة التابعة للداخلية دون الاستعانة بقوات الجيش.
وحسب مواقع التواصل المحلية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما، وطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، مهددا بقتل الرهائن، فيما ذكرت تقارير أن الرجل مسجل لدى إحدى عيادات علاج الإدمان على المخدرات والكحول. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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