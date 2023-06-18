لافروف يعلق على قرار ألمانيا اعتبار روسيا التهديد الرئيس لها

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث تلفزيوني، إن استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة، التي وصفت روسيا بالتهديد الرئيسي، تتعارض مع المنطق ومع مصالح ألمانيا ذاتها.وأضاف لافروف في تعليقه على استراتيجية الأمن القومي الألماني، التي تنص على أن موسكو أصبحت التهديد الرئيسي لهذه الدولة: "من الصعب بالنسبة لي التعليق على الإجراءات والبيانات والوثائق التي اعتمدها السياسيون الألمان المعاصرون. فهي لا تستند إلى المنطق ولا علاقة لها بمصالح ألمانيا نفسها والشعب الألماني".في وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.وترى الوثيقة أن روسيا تشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية "أخطر تهديد" للنظام العالمي في أوروبا. (روسيا اليوم)