Advertisement

عربي-دولي

رئيس صربيا يحدد شروط بدء المفاوضات مع بريشتينا

Lebanon 24
18-06-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1078768-638226988893734358.jpg
Doc-P-1078768-638226988893734358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه لن يتفاوض مع ألبين كورتي رئيس حكومة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، حتى تفرج سلطات بريشتينا عن الصرب المحتجزين.

وفي خطاب وجهه إلى المواطنين يوم الأحد، ذكّر الرئيس الصربي بأنه منذ بداية العام، لم يتعرض أي ألباني كوسوفي للإصابة من الصرب.
Advertisement

وأشار رئيس صربيا، إلى أنه في ليلة عيد الميلاد الأرثوذكسي، قام ألباني من قوات أمن كوسوفو بجرح شابين صربيين بالقرب من قرية غوتوفوشا بنيران مسدسه. وفي 23 كانون الثاني ، أصاب ضباط شرطة كوسوفو على جسر بسترتشا في شمال كوسوفو، سائق سيارة أجرة صربي.  وفي 29 ايار، أصيب رجل آخر صربي برصاصتين في ظهره أثناء الاحتجاجات في زفيكان.

وفي وقت سابق ، دعا جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، زعماء صربيا وألبان كوسوفو إلى عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل في بروكسل.

ورد "رئيس وزراء" كوسوفو ألبين كورتي بأنه سينظر في الاقتراح.

وأضاف فوتشيتش: "أعتقد أنه من العبث تماما التحدث إلى شخص لم يرغب أبدا في التحدث معنا، ولا يخطر ببالي أن أتحدث عن شيء غير مفهوم، حتى يتم إطلاق سراح الصرب المحتجزين وأنا أعلم أنهم لن يفعلوا ذلك، وحتى يتم إلغاء التدابير عديمة المعنى". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:31 | 2023-06-18
12:35 | 2023-06-18
12:23 | 2023-06-18
12:00 | 2023-06-18
11:38 | 2023-06-18
11:33 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website