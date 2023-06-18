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الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

Lebanon 24
18-06-2023 | 10:52
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود خارج المملكة".

وأضاف أنه سيصلى عليه يوم الاثنين 19 حزيران بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. (روسيا اليوم)
 
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المصدر: روسيا اليوم
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