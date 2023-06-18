الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/dDHkpf9qpS#واس pic.twitter.com/GhfwDxgwTj
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2023
#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/dDHkpf9qpS#واس pic.twitter.com/GhfwDxgwTj