الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.



وقال الديوان في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود خارج المملكة".



وأضاف أنه سيصلى عليه يوم الاثنين 19 حزيران بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. (روسيا اليوم)

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/dDHkpf9qpS#واس pic.twitter.com/GhfwDxgwTj — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2023 Advertisement