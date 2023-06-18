وزير سوداني: الأوضاع مستقرة في 15 ولاية والخرطوم الأكثر تضرراً من الحرب

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قال وزير الحكم الاتحادي في السودان، محمد صالح للتلفزيون الرسمي، إن الأوضاع الأمنية مستقرة في 15 ولاية من أصل 18 من ولايات البلاد، مشيراً إلى أن العاصمة الخرطوم هي الأكثر تضرراً من الحرب.وشهدت الخرطوم منذ صباح الأحد هدوءاً، مع توقف دوي المدافع وأصوات الرصاص وتحليق الطائرات الحربية بعد إعلان وقف إطلاق النار لـ3 أيام.وأكد سكان بمدن العاصمة الثلاث أن الأوضاع هدأت صباح الأحد مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.وكان بيان سعودي-أميركي مشترك قد أعلن مساء السبت، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الأحد.