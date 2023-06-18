السعودية تحسم.. هذا أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا السعوديّة، اليوم الأحد، أنّ يوم غدٍ الإثنين هو غرّة شهر ذي الحجة، ما يعني أنّ وقوف حُجاج بيت الله الحرام في عرفة سيكون يوم الثلاثاء 27 حزيران الجاري.

وبناءً على ذلك، فإن اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 28 حزيران.

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