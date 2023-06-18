Advertisement

عربي-دولي

السعودية تحسم.. هذا أول أيام عيد الأضحى

Lebanon 24
18-06-2023 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1078803-638227140110253685.jpeg
Doc-P-1078803-638227140110253685.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المحكمة العليا السعوديّة، اليوم الأحد، أنّ يوم غدٍ الإثنين هو غرّة شهر ذي الحجة، ما يعني أنّ وقوف حُجاج بيت الله الحرام في عرفة سيكون يوم الثلاثاء 27 حزيران الجاري.
وبناءً على ذلك، فإن اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 28 حزيران.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:31 | 2023-06-18
12:23 | 2023-06-18
12:00 | 2023-06-18
11:38 | 2023-06-18
11:33 | 2023-06-18
11:30 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website