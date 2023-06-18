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زلزال قوته 5.6 درجة يضرب جنوب تونجا

Lebanon 24
18-06-2023 | 14:37
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 5.6 درجة ضرب جنوب تونجا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

جاء الزلزال بعد ساعات من وقوع آخر في المنطقة نفسها قوته 5.7 درجة.
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