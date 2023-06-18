حكومة كويتية جديدة تضم 15 وزيراً برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد، صدور مرسوم بتشكيل حكومة تضم 15 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأضافت الوكالة أن الحكومة الجديدة تضم طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس الوزارة ووزيراً للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع.

Advertisement