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عربي-دولي

مباحثات عمّان.. توافق على مقترحات لتبادل الأسرى باليمن

Lebanon 24
18-06-2023 | 15:41
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أعلن عضو وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات مع الحوثيين ماجد فضائل، أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بعد عيد الأضحى للاتفاق على تبادل جديد للأسرى.
 
وأضاف فضائل عبر تويتر أن المشاورات التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية مع وفد الحوثي حول تبادل الأسرى كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه جرى طرح عدة مقترحات لتبادل الأسرى مع وفد الحوثيين ليقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها.
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كما أوضح أن الوفد الحكومي "حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات" قيادة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.
وأكد فضائل أن الوفد الحكومي "لن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة".
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