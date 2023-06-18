رئيسي مستقبلاً النخالة: إيران ستقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني

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وأكد الرئيس الإيراني للنخالة، أنّ "إيران ستقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستدعم قضيته العادلة وهي قضية المسلمين".كذلك، التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.ويوم الأربعاء الماضي، أكّد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، خلال استقباله النخالة والوفد المرافق، أنّ القوّة المتنامية لحركات المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة هي "المفتاح الرئيسي لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي وتركيعه".وقال خامنئي، خلال اللقاء، إنّ "قوة ومصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية والجهاد الإسلامي تزداد يوماً بعد يوم، الأمر الذي أكّدته الهزيمة الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في معركة غزة الأخيرة"، مبيّناً "ضرورة استمرار هذا المسار".من جهته، أعرب النخالة، عن تقديره لدعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني ونضالاته، وقال: "إنّ "الجهاد الإسلامي خرجت من معركة ثأر الأحرار بفخر"، آملاً في "رؤية النصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريباً".