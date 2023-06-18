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هيئة الدفاع عن المعتقلين في تونس ترفض قرار منع التداول في قضية التآمر على أمن الدولة

Lebanon 24
18-06-2023 | 19:30
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قالت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس إن قرار قاضي التحقيق بمنع التداول الإعلامي في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة يتعارض مع حرية التعبير والإعلام وأحكام الدستور وبقية القوانين النافذة في البلاد وخاصة أحكام المرسوم 116، مؤكدة أنها قرّرت الطعن على قرار المنع.
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وأشارت هيئة الدفاع، اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار يحول دون الرقابة المجتمعية على الأعمال القضائية رغم أنها عنصر أساس لضمان شفافية أعمال القضاء، خاصة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسية أثارتها السلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطيين على خلفية مواقفهم.
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