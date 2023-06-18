Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: على روسيا أن تهيئ مواطنيها لخسارة الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
18-06-2023 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1078883-638227535339944046.jpeg
Doc-P-1078883-638227535339944046.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تتقدم «خطوة بخطوة» نحو تحرير بلادها. مشيراَ إلى أن أوكرانيا تتوقع تعهدات جديدة بالمساعدة العسكرية من حلفائها في الأيام القليلة المقبلة.
Advertisement

وقال زيلينسكي في بثه الليلي في كييف، إن روسيا لن تفشل فقط في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية، بل ستفقد أيضاً ما تحتله الآن، وعليها تهيئة مواطنيها لذلك.

وأضاف: «ليس هناك بديل ولن يكون عن إخراج الروس من أوكرانيا».

وسخر زيلينسكي أيضاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زعم في سانت بطرسبرغ، الجمعة، أن القوات الروسية دمرت بالفعل خمسة منظومات دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت في كييف.

ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، لا يوجد سوى منظومتين فقط في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن جميع المنظومات سليمة: «لم يتم تدمير أي من وحدات باتريوت!»، مشيراً إلى أنه تم تدمير 36 صاروخاً روسياً خلال الأيام السبعة الماضية وحدها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-06-19
03:24 | 2023-06-19
03:00 | 2023-06-19
02:45 | 2023-06-19
02:43 | 2023-06-19
02:30 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website