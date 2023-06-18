"التمساح الروسي" يحبط هجوما أوكرانيا.. هذه خصائص مروحية Ka-52

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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد محاولات أوكرانية لاقتحام خطوط الدفاع الروسية على 4 جبهات، كان أعنفها على محور زابوريجيا وخيرسون.وقالت الوزارة في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوريجيا وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوريجيا الأكثر احتداما".التصدي الروسي للهجوم الأوكراني خلال الساعات الماضية، أسهم فيه بشكل فعال استخدام المقاتلات، وبالأخص المروحية "Ka-52" أو ما تسمى بـ"التمساح" الروسي، والتي وجهت ضربات قوية لرتل من المدرعات والدبابات الأوكرانية في الجبهة الجنوبية.حرب اصطياد المدرعاتوتواصل أوكرانيا هجومها المضاد بالتركيز على تكثيف القتال في المحور الجنوبي، وبالأخص زابوريجيا ودونيتسك، لكن دون تحقيق تقدم ملحوظ، في ظل تصدي روسي لتلك الهجمات.وتعليقا على ذلك، يقول الباحث الروسي في مؤسسة "فولسك" العسكرية، فوروجتسوف ستاريكوف، لموقع "سكاي نيوز عربية" ان موجات الهجوم المضاد الأوكراني أثبتت عدم فاعليتها في ظل استراتيجية اصطياد المدرعات والدبابات، التي اعتمدتها روسيا ميدانيا".وتابع:"أصبح استخدام طيران الخطوط الأمامية في منطقة العمليات أكثر أهمية، بما في ذلك أحد مكوناتها الرئيسية والأقرب إلى القوات، وطائرات الهليكوبتر الهجومية"، مشيرا إلى ان هذه الطائرات تلعب دورا خاصا في صد هجمات العدو، بسبب خط الاتصال الطويل، ولأن الجيش الأوكراني يستخدم كمية كبيرة من المركبات المدرعة عند محاولة الاختراق".وشدد على ان صد الهجمات الأوكرانية حققته المروحية Ka-52، الأكثر حداثة، لتدميرها الأهداف، والمروحية Mi-28N أيضا.إمكانيات متطورةويفند ستاريكوف إمكانيات "التمساح الروسي"، قائلا:تعد واحدة من أكثر طائرات الهليكوبتر الهجومية الحديثة غرابة وتطورا.قادرة على أداء المهام في أي طقس وفي أي وقت من اليوم.تحمل عدة أنواع من أسلحة الصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات.تتسلّح بصواريخ موجه خفيف متعدد الأغراض (LMUR) "منتج 305".إصابة الأهداف المحمية بدقة عالية على مسافة تصل إلى 20 كم".كما تطرق الباحث الروسي في مؤسسة "فولسك" العسكرية، إلى المروحية Mi-28N، أو ما يطلق عليها اسم "صياد الليل"، والتي تُعد من كروت الدفاع الجوي الروسي لصد هجمات كييف المضادة في محاور القتال، موضحا أنها مسلحة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ولديها أنظمة تشويش صاروخية حديثة مضادة للطائرات، ولديها وسائل إنقاذ حديثة".ولفت إلى انه يمكن أن يتحمل درع قمرة القيادة في Mi-28N الضربات من مدفع Vulkan عيار 20 ملم".(سكاي نيوز)