رئيس الوزراء الصيني يزور ألمانيا

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يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الاثنين، أول زيارة خارجية له إلى ألمانيا، قبل زيارة رسمية لفرنسا.ويستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير صباح الاثنين، لي تشيانغ الذي يشارك بعد ذلك في المشاورات الحكومية الصينية الألمانية في برلين مع فريق المستشار أولاف شولتز.ويواصل لي تشيانج الذي عيّن في مارس الماضي، زيارته الرسمية في فرنسا حيث يحضر "القمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة" الهادفة إلى إصلاح بنية التمويل العالمي من أجل الاستجابة لتحديات الاحترار المناخي على نحو أفضل.يأتي هذا الحوار مع باريس وبرلين في وقت تشهد العلاقات بين بكين وواشنطن توتراً. ويزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين منذ الأحد في محاولة لبدء إذابة الجليد الدبلوماسي.