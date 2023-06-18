بلينكن يلتقي كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانج يي في بكين

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بكين كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانج يي، في اليوم الأخير من زيارة لهذا البلد تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة بشدة.



والتقى الرجلان في دار ضيافة الدولة "دياويوتاي" في بكين، وتبادلا المجاملات لفترة وجيزة قبل توجههما لعقد اجتماع مغلق.

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