فضيحة جديدة: بايدن ضغط لإقالة مدع أوكراني كان يحقق بقضية نجله.. وثائق تكشف

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قامت شبكة فوكس نيوز بالكشف عن وثائق بشأن علاقة "مشبوهة" للرئيس الأميركي جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا تعود لعام 2015."يحقق بقضية تخص نجل بايدن"واتهمت فوكس نيوز بايدن بأنه ضغط على أوكرانيا عام 2015 لإقالة مدع عام كان يحقق بقضية تخص نجله، مشيرة إلى أن المدعي العام الذي طالب بايدن بإقالته كان يحقق بقضية شركة عمل بها نجله.هدد بقطع المساعداتكما كشفت الوثائق عن أن بايدن هدد بقطع مليار دولار من المساعدات لكييف 2015 إن لم تقل المدعي العام، لافتة إلى ضغط بايدن جاء بعد زيارته الشهيرة لأوكرانيا عام 2015.يذكر أن بايدن كان تباهى ذات مرة أمام الكاميرا بأنه كان يقود سياسة إدارة باراك أوباما تجاه أوكرانيا، وقد نجح في الضغط لطرد شوكين، المدعي العام الأعلى في ذلك الوقت، الذي كان يحقق مع مؤسس "بورسما".وقال لمجلس العلاقات الخارجية عام 2018: "نظرت إليهم وقلت: سأغادر بعد ست ساعات. إذا لم يتم فصل المدعي العام، فلن تحصلوا على المال"."لا علاقة له بابنه"مع ذلك، أكد حلفاء بايدن، وهو أيضا، أن تدخله الذي دفع إلى طرد شوكين لا علاقة له بابنه، بل كان مرتبطاً بمخاوف تتعلق بالفساد. وقد ادعى بايدن مراراً وتكراراً أنه "لم يتحدث أبداً مع ابنه عن تعاملاته التجارية في الخارج".(العربية)