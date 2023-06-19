اقتحام إسرائيلي لجنين بالضفة الغربية.. وسقوط اصابات

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أصيب 15 فلسطينياً بالرصاص، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، "بينهما اثنان بجروح حرجة، فيما جرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي".وأكدت الوكالة حدوث مواجهات عنيفة في عدة مناطق بجنين، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.