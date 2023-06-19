Advertisement

عربي-دولي

اقتحام إسرائيلي لجنين بالضفة الغربية.. وسقوط اصابات

Lebanon 24
19-06-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1078909-638227587766852171.jpg
Doc-P-1078909-638227587766852171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 15 فلسطينياً بالرصاص، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، "بينهما اثنان بجروح حرجة، فيما جرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي".
Advertisement

وأكدت الوكالة حدوث مواجهات عنيفة في عدة مناطق بجنين، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-06-19
03:24 | 2023-06-19
03:00 | 2023-06-19
02:45 | 2023-06-19
02:43 | 2023-06-19
02:30 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website