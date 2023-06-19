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عربي-دولي

قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات

Lebanon 24
19-06-2023 | 02:26
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أعلنت الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، أن قطر ودولة الإمارات قررتا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائيةّ".
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وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم استئناف عمل سفارة دولة قطر في أبو ظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، ابتداءً من، اليوم الاثنين.

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