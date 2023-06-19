قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات

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أعلنت الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، أن قطر ودولة الإمارات قررتا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائيةّ".وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم استئناف عمل سفارة دولة قطر في أبو ظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، ابتداءً من، اليوم الاثنين.