Advertisement

خاص

الخطر أصبح كبيراً.. من هو رجل بوتين في الناتو بحسب “The Telegraph”؟

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

|
Lebanon 24
19-06-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1078948-638227637890956065.jpg
Doc-P-1078948-638227637890956065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع اقتراب انعقاد قمة الناتو في فيلنيوس، يصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتباه الغرب عن الحرب الوحشية في أوكرانيا من خلال افتعال أزمة بشأن قبول السويد في التحالف.
وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "هذه القضية بدأت بالفعل في شل الأمن الأوروبي، تاركة ستوكهولم عرضة للخطر وبين أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يمكن للجميع، بمن فيهم المسؤولون في أنقرة، رؤية أن السويد تفي بمعايير الانضمام إلى الناتو. لكن المشكلة تكمن في أن أردوغان، الذي شجعه فوزه الثالث غير المسبوق في الانتخابات، عازم أكثر من أي وقت مضى على اتباع سياسات لا تتحدى الغرب فحسب، بل تتحدى المبادئ والحقوق التي يتواجد التحالف للدفاع عنها.
Advertisement
ويطالب أردوغان السويد بتسليم المعارضين له قبل أن تتمكن من الانضمام. يمكننا مناقشة إيجابيات وسلبيات سياسة اللجوء السويدية للأكراد، ولكن هل يستطيع أي من دعاة سيادة القانون الموافقة على السماح لحكومة أجنبية بتحديد من يجب طرده من أراضيها؟"
وتابعت الصحيفة، "دعونا نتذكر كيف طالبت فرنسا، بعد محاولة اغتيال نابليون الثالث عام 1858 من قبل لاجئ سابق في بريطانيا، بتسليم المنشقين الآخرين ضد نظامه. تلا ذلك ضجة في البرلمان وفي الصحافة حول السماح لمسؤول أجنبي بتحديد من يمكنه الإقامة في هذا البلد، حتى لو كان حليفًا ضد روسيا في حرب القرم. ورأى بعض المحللين أن حكومة أردوغان بعد الانتخابات نذير إيجابي، والمعنى الضمني لهذا أنه قد يبدأ في الانسجام مع الغرب بشأن قضايا مثل حرب بوتين أو مصير سوريا".
وأضافت الصحيفة، "وضع أردوغان نصب عينيه استخدام الموقع الاستراتيجي لتركيا في مواجهة روسيا وإيران للتلاعب بالدفاع عن أوروبا، معتبرًا أن الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الأساسيين حريصون جدًا على قبول السويد في التحالف بحيث يوافقون مرغمين على مطالبه في نهاية المطاف. أما بالنسبة للغرب، ليست هناك حاجة لجعل أردوغان شهيدًا في نظر الجمهور التركي، أو الأسوأ من ذلك، جعلهم يشعرون بأن بلادهم قد تعرضت للازدراء. لكن سيكون من الخطأ الفادح الانصياع لمطالب الحكومة التركية بالتنازل عن كنز دفين من أنظمة الأسلحة المتطورة أو المنشقين. يمكن القول إن الولايات المتحدة قد تنازلت بالفعل عن الكثير، مثل تسليم طائرات F-16 المقاتلة".
وبحسب الصحيفة، "إن تبرير أردوغان لتقويض الناتو هو أنه يضع مصلحة تركيا الوطنية في المقام الأول، وربما يؤمن بذلك بصدق، إلا أنه لم يتم تأسيس الناتو لخدمة تركيا وحدها. إذا كانت الدول الحليفة الأخرى (بما في ذلك المجر بشأن هذه القضية) تعتقد أن قبول السويد هو في مصلحتها الوطنية وأن تركيا تصر على رفضها، فيجب الترحيب بالصراع. وفي حين لا يوجد لدى الناتو إجراءات لطرد الأعضاء، يمكن للدول الثلاثين الأخرى تجاوز تركيا تحديداً بشأن هذه المسألة. على سبيل المثال، حتى لو لم يكن من الممكن قبول السويد رسميًا الشهر المقبل، فلا ينبغي أن يكون الأمر خارج نطاق استراتيجيي وخبراء التحالف لوضع آليات للتعاون مع السويد تمنحها معظم أو كل مزايا العضوية. بعد كل شيء، على مدى عقود، انخرطت السويد "المحايدة" في تعاون فعلي مع الدول الأوروبية".
وختمت الصحيفة، "بالطبع، يعود اختيار تركيا للرئيس إلى شعبها، ولكن عندما تقوض سياسات أردوغان أمن الغرب وتعزز مصالح بوتين، يجب على الغرب أن يرد بقوة واستراتيجية، والتوقف عن وصف أنقرة بأنها حليف حيوي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-06-19
04:45 | 2023-06-19
04:30 | 2023-06-19
04:21 | 2023-06-19
04:15 | 2023-06-19
04:03 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website