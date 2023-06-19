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عربي-دولي

المواجهات تتصاعد في جنين.. ارتفاع في عدد الشهداء وكمين محكم يوقع قتلى اسرائيليين (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2023 | 02:43
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في تصعيد جديد، داهمت القوات الاسرائيلية حي الجابريات في مخيم جنين بالضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل لمطاردين تتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات اطلاق نار، ما ادى الى استشهاد 3 فلسطينيين وأصابة 28 آخرين بجروح.
وقالت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب؛ إن "مجاهدينا يواصلون توجيه ضربات مكثفة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور".
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في المقابل، رد المسلحون الفلسطينيون عبر إطلاق الرصاص، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كانوا قد زرعوها في أزقة المخيم والشوارع المحيطة، ما أدى إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين بكمين، دفع القوات الإسرائيلية إلى الاستعانة بمروحية لنقلهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

في هذا الوقت، تتواصل اشتباكات عنيفة في أرجاء المخيم، حيث اعتلى قناصة اسرائيليون أسطح بعض المنازل لاستهداف المقاتلين الفلسطينيين، كما أن مروحيات أباتشي إسرائيلية قصفت جنين للمرة الأولى منذ 22 عاماً.
 

تأتي تلك الاشتباكات، فيما يتصاعد التوتر بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية لاسيما بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على خطط لبناء 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة، وادراجها على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
ما دفع السلطات الفلسطينية للرد على هذا القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين.


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