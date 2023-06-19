المواجهات تتصاعد في جنين.. ارتفاع في عدد الشهداء وكمين محكم يوقع قتلى اسرائيليين (فيديو)

في تصعيد جديد، داهمت القوات الاسرائيلية حي الجابريات في مخيم جنين بالضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل لمطاردين تتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات اطلاق نار، ما ادى الى استشهاد 3 فلسطينيين وأصابة 28 آخرين بجروح.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب؛ إن "مجاهدينا يواصلون توجيه ضربات مكثفة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور".

تغطية صحفية: "مقــاومـون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويطلقون النار بكثافة تجاههم خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين". pic.twitter.com/3ajmjfggng — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023 Advertisement

في المقابل، رد المسلحون الفلسطينيون عبر إطلاق الرصاص، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كانوا قد زرعوها في أزقة المخيم والشوارع المحيطة، ما أدى إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين بكمين، دفع القوات الإسرائيلية إلى الاستعانة بمروحية لنقلهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. في المقابل، رد المسلحون الفلسطينيون عبر إطلاق الرصاص، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كانوا قد زرعوها في أزقة المخيم والشوارع المحيطة، ما أدى إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين بكمين، دفع القوات الإسرائيلية إلى الاستعانة بمروحية لنقلهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

رصاص على جيب اسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين.



جنين بحاجة ل RPG pic.twitter.com/AdJmVZOAzN — Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023

في هذا الوقت، تتواصل اشتباكات عنيفة في أرجاء المخيم، حيث اعتلى قناصة اسرائيليون أسطح بعض المنازل لاستهداف المقاتلين الفلسطينيين، كما أن مروحيات أباتشي إسرائيلية قصفت جنين للمرة الأولى منذ 22 عاماً. في هذا الوقت، تتواصل اشتباكات عنيفة في أرجاء المخيم، حيث اعتلى قناصة اسرائيليون أسطح بعض المنازل لاستهداف المقاتلين الفلسطينيين، كما أن مروحيات أباتشي إسرائيلية قصفت جنين للمرة الأولى منذ 22 عاماً.