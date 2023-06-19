المواجهات تتصاعد في جنين.. ارتفاع في عدد الشهداء وكمين محكم يوقع قتلى اسرائيليين (فيديو)

تغطية صحفية: "مقــاومـون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويطلقون النار بكثافة تجاههم خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين". pic.twitter.com/3ajmjfggng
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023
تغطية صحفية: "مقــاومـون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويطلقون النار بكثافة تجاههم خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين". pic.twitter.com/3ajmjfggng
رصاص على جيب اسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين.
جنين بحاجة ل RPG pic.twitter.com/AdJmVZOAzN
— Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023
رصاص على جيب اسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين.
جنين بحاجة ل RPG pic.twitter.com/AdJmVZOAzN
شاهد| جانب من الاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال خلال اقتحام جنين pic.twitter.com/icss6ZBySg
— قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) June 19, 2023
شاهد| جانب من الاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال خلال اقتحام جنين pic.twitter.com/icss6ZBySg