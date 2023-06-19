مسؤول أميركي: بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني في بكين

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قال مسؤول أميركي، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت لاحق، في ختام زيارته إلى بكين والمستمرة منذ يومين.والتقى بلينكن وزير الخارجية تسين جانج، الأحد، كما التقى كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاصين وانج يي، الاثنين.وقال كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الصين وانج يي، الاثنين، خلال لقاء بلينكن في بكين، إنه على الولايات المتحدة العمل مع بلاده على إدارة الاختلافات، مشيراً إلى أن ذلك ضروري بهدف تجنب "المفاجآت الاستراتيجية".