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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن استعادة 8 مستوطنات من القوات الروسية في هجومها المضاد

Lebanon 24
19-06-2023 | 04:03
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قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 8 مستوطنات في الأسبوعين الماضيين من هجومها المضاد، بما في ذلك قرية بياتيكاتكي، جنوب مقاطعة زابوروجيا،

وقال ماليار عبر تطبيق تليجرام: "خلال أسبوعين من العمليات الهجومية في اتجاهي بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني مستوطنات".
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من جهة أخرى، أكد مسؤول عينته موسكو في المنطقة، استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على بياتيكاتكي.
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