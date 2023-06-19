أوكرانيا تعلن استعادة 8 مستوطنات من القوات الروسية في هجومها المضاد

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قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 8 مستوطنات في الأسبوعين الماضيين من هجومها المضاد، بما في ذلك قرية بياتيكاتكي، جنوب مقاطعة زابوروجيا،وقال ماليار عبر تطبيق تليجرام: "خلال أسبوعين من العمليات الهجومية في اتجاهي بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني مستوطنات".من جهة أخرى، أكد مسؤول عينته موسكو في المنطقة، استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على بياتيكاتكي.