"إستعدادات لعملية واسعة".. هذه آخر تطوّرات العدوان الإسرائيلي على جنين (فيديو)

تشهدُ الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الإثنين، توتراً كبيراً عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ طائراته لغارات جوية على المنطقة.

وأعلن جيش الإحتلال إنّ طائراته قصفت منطقة جنين بالصواريخ خلال مداهمة كبيرة نُفذت داخل المخيم، لتندلع إثر ذلك إشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وخلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين ومخيمها، وقع عدد من الجنود في كمين تسبب بإصابات طفيفة لـ6 من الجنود الإسرائيليين تم نقلهم للمستشفى بواسطة مروحية.

وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد 3 فلسطينيين خلال المداهمة وإصابة 37 آخرين بجروح، إصابات بعضهم خطيرة.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم خالد عزام (21 عاماً)، وقسام أبو سرية (29 عاماً)، وأحمد صقر (15 عاماً)، مضيفة أن ما لا يقل عن 4 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في تبادل إطلاق النار.

ووسط ذلك، أفادت قناة "العربية" أنّ الجيش الإسرائيل يستعد لعملية واسعة في شمال الضفة، وهو بانتظار قرار الحكومة بذلك. من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "الوقت حان لشنّ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية وإدخال القوات الجوية والمُدرعة".

بدورها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخصوصاً واشنطن، إلى التدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية، فيما استنكرت مصر الإقتحام الإسرائيلي لجنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضدّ الفلسطينيين.

تغطية صحفية: لحظة قصف طائرات الاحتلال المروحية على جنين. pic.twitter.com/rulPuD1X4M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023 Advertisement

لا تزال المقاومة في جنين تقاوم التوغل الإسرائيلي داخل مدينة جنين.



صباح جنين pic.twitter.com/oVoD2jKyTi — Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023

شاهد| جانب من الاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال خلال اقتحام جنين pic.twitter.com/icss6ZBySg — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) June 19, 2023

رصاص على جيب اسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين.



جنين بحاجة ل RPG pic.twitter.com/AdJmVZOAzN — Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023